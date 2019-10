Evangelisches Krankenhaus : Herzzentrum zieht erst 2022 um

Das Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus an der Gerrickstraße beherbergt das Herzzentrum noch bis 2022. Was danach mit den Gebäuden passiert, ist unklar. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Meidericher Herzzentrum wird deutlich später an den neuen Standort in Fahrn ziehen als geplant. Seinen 30. Geburtstag feiert das Haus mit einem Symposium im Haus der Unternehmer.

Das renommierte Meidericher Herzzentrum wird erst Anfang 2022 seinen neuen Standort im Neubau am Evangelischen Krankenhaus Nord beziehen. Das wurde am Rande einer Pressekonferenz zum 30. Geburtstag des Hauses bekannt. Ursprünglich sollte das neue Zentrum bereits 2020 bezugsfertig sein. Was die Gründe für den späteren Umzug angeht, verweist EK-Nord-Sprecherin Gabriele Beyer auf Hindernisse beim Bau. „Jeder, der selbst einmal ein Haus gebaut hat, kennt das“, sagt sie. „Verzögerungen lassen sich da nicht immer vermeiden.“

Mit dem geplanten Umzug nach Fahrn wollen die Verantwortlichen medizinische Kompetenzen bündeln. Unterschiedliche Fachbereiche, Labore und Operationsräume sollen näher zusammenrücken und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ärzteschaft erleichtern. Das EK Nord verspricht sich davon eine weitere Verbesserung seines Angebots.

Info Zusammenschluss von Fachkliniken Definition Unter einem Herzzentrum versteht man den Zusammenschluss verschiedener Kliniken, die sich mit der Kardiologie, der Lehre von den Herz- und Kreislauffunktionen befassen. In der Regel streben diese Zentren das Angebot einer 24-Stunden-Rundumversorgung an. Verschiedene Fachrichtungen profitieren in diesen Zentren von Synergieeffekten.

Auch die Notaufnahme des Krankenhauses soll im Neubau unterkommen. Das Herzzentrum an sich – das betonen alle Verantwortlichen – soll allerdings trotz der räumlichen Nähe zu den übrigen Stationen eigenständig bleiben. „Das Herzzentrum ist eine eigenständige Einheit, die auch über Duisburg hinaus bekannt ist“, sagt zum Beispiel Professor Jochen Börgermann, Chefarzt der Herzchirurgie am Herzzentrum. „Von den Synergieeffekten am neuen Standort sollen sowohl die Patienten als auch die Belegschaft profitieren.“

Der geplante Umzug ist allerdings nur der nächste Schritt auf einem langen Weg, den das Herzzentrum in den vergangenen 30 Jahren hinter sich gebracht hat. An diesem Wochenende feiern die Mediziner das Jubiläum mit einem Fortbildungssymposium im Haus der Unternehmer in Buchholz. Dabei wollen sie zum einen auf die Veränderungen zurückschauen, die Kardiologie sowie Gefäß- und Herzchirurgie in den vergangenen 30 Jahren durchgemacht haben, sich zum anderen aber auch mit aktuellen Entwicklungen und neu aufkommenden Behandlungsmethoden beschäftigen.

Arno Krian (v.l.) leitete früher und Jochen Börgermann, Otto Kroogmann sowie Wolfgang Schöls leiten heute die Geschicke des Herzzentrums. Foto: Christoph Reichwein (crei)