Beleidigungs-Prozess vor dem Duisburger Amtsgericht : Verhandlung mit Henryk M. Broder nach zehn Minuten vertagt

Duisburg Der Publizist und Autor Henryk. M. Broder muss sich am Montag vor dem Duisburger Amtsgericht verantworten. Er soll Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor in einem Artikel beleidigt haben. Die Verhandlung wird nach zehn Minuten vertagt.

Großer Auflauf vor Saal 256: Zahlreiche Medienvertreter wollten am Montag sehen, wie sich der 72-jährige Henryk M. Broder dafür rechtfertigt, dass er Lamya Kaddor, Lehrerin für islamische Religion und Publizistin, in einem Beitrag der Wochenzeitung „Junge Freiheit“ beleidigt haben soll. Weil das Interesse der Medien und der Anhänger so groß ist, wird die Verhandlung kurzerhand in den großen Schwurgerichtssaal verlegt.