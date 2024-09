Sommertour in Duisburg Hendrik Wüst reist in das Cyberzeitalter

Duisburg · KI-Modelle, Roboter-Hunde und Apps, die Verfassungsfeinde identifizieren: In Duisburg forscht die NRW-Polizei an Techniken für die Zukunft. Am Montag besuchte der Ministerpräsident das Labor – und zeigte Gespür für den richtigen Moment, als alle Journalisten auf ihre Handys starrten.

09.09.2024 , 17:47 Uhr

Herbert Reul (links) und Hendrik Wüst (Mitte) am Montag im „Innovation Lab“. Foto: dpa/Christoph Reichwein