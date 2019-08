Student aus Duisburg : Für die Bachelorarbeit nach Namibia

Duisburg Hendrik Schettler aus Duisburg studiert Sozialpädagogik in Nimwegen. Für seine Uni-Abschlussarbeit reiste er in eine Vorstadt von Windhoek, wo sich eine Aachener Hilfsorganisation um bedürftige Kinder kümmert.

Als Hendrik 2012 sein Abitur am Mercator-Gymnasium machte, wusste er noch nicht so recht, was er mit diesem Abschluss machen sollte. Er begann zunächst eine Lehre als Industriekaufmann, doch merkte er nach einigen Monaten, dass dies für ihn nicht das Richtige ist. Er trat danach einen Bundesfreiwilligendienst in einem Sport-Club in Krefeld-Uerdingen an; eine Zeit, die er selber heute als Orientierungsphase bezeichnet. Als Handballer lag der Dienst in einem Sportclub nahe, doch lernte Hendrik im Laufe eines Jahres auch viele soziale Bereiche kennen. So kümmerte er sich im Rahmen seines Freiwilligendienstes unter anderem um Erwachsene mit Behinderungen, um Sonderschüler, und er half Kindern bei den Hausaufgaben. Irgendwann stand für ihn dann fest, dass er ein Studium mit sozialer Zielrichtung anstreben sollte. Das Angebot an der Uni in Nimwegen sagte ihm am meisten zu. Dort wurde ein deutsch-niederländischer Studiengang angeboten, der besonders praxisnah ist. Im Oktober 2014 trat Hendrik diesen Studiengang an, den es in dieser Form heute leider nicht mehr gibt. Neben der nötigen Theorie, die in den deutsch-sprachigen Uni-Seminaren vermittelt wurde, gehörten zu diesem Studium auch viele Praktika, die Hendrik auch in Deutschland absolvieren konnte: beispielsweise bei einem SOS Kinderdorf in Kleve, bei der Lebenshilfe in Duisburg oder in einem Wohnheim für Erwachsene mit Behinderung am Niederrhein.