Preis der Stadt Duisburg Drei Projekte mit dem Heimatpreis ausgezeichnet

Der dritte prämierte Verein City-Wärme wurde im Jahr 2019 mit dem Ziel gegründet, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen und ihre Lebensbedingungen in Duisburg zu verbessern. Neben den Obdachlosen gibt es zwei Gruppen, die in Duisburg von Armut besonders betroffen sind: Senioren in Altersarmut und Alleinerziehende. Der gemeinnützige Verein, bestehend aus Ehrenamtlichen, versorgt „seine Schützlinge“ mit Mahlzeiten, Lebensmitteln, Hygieneartikeln sowie Kleidung. Gerade in der kalten Jahreszeit sei das Angebot des Vereins City-Wärme wichtig, so die Stadt Duisburg, insbesondere, da die Zahl der Hilfebedürftigen stetig zunimmt. Und: „Der Verein hat in den letzten Jahren einen enormen Beitrag zur Unterstützung und Hilfe für die am stärksten benachteiligten Menschen in unserer Gesellschaft geleistet und setzt sich mit großem Engagement und Empathie für deren Bedürfnisse ein.“