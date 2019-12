Gastspiel im Stadttheater : Das Dilemma von Freiheit und Sicherheit

Duisburg Jacqueline Macaulay und Fernseh-Star Wanja Mues gastierten im Theater mit „Heilig Abend“ von Daniel Kehlmann. Es gab viel Applaus für eine vorzügliche Aufführung mit Substanz.

Das Euro-Studio-Landgraf brachte seine Tourneeproduktion des 2017 im Wiener Theater in der Josefstadt uraufgeführten Zwei-Personen-Stücks „Heilig Abend“ von dem 1975 geborenen Bestsellerautor Daniel Kehlmann („Die Vermessung der Welt“) jetzt zwischen Bietigheim bei Stuttgart und Nienburg an der Weser auf die große Bühne im gut gefüllten Duisburger Theater. Kehlmann schlägt darin einen Bogen von dem Western-Klassiker „High Noon“, der in Echtzeit der 90 Minuten vor Mittag spielt, bis der Zug mit den Banditen in der Stadt ankommt, und aktuellen Diskussionen um das Dilemma von Freiheit und Sicherheit, wie sie zum Beispiel Edward Snowden angestoßen hat. Wie weit darf die Freiheit des Individuums eingeschränkt werden, um die Sicherheit der Allgemeinheit zu gewährleisten? Wie gründlich darf der Staat seine Bürger überwachen? Darf man im Extremfall auch foltern, um größeren Schaden abzuwenden?