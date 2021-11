Mensch & Markt in Duisburg : Eine Marktfrau aus Leidenschaft

Heike Pryzybyl hat im April den Eierverkaufsstand von Franz Blömer auf dem Wochenmarkt in Rumeln übernommen. Foto: Andreas Probst

Serie Duisburg Heike Pryzybyl verkauft in Duisburg Eier auf dem Wochenmarkt. Im Winter ist auch ihre Hühnersuppe besonders gefragt. Was ihr an dem Markt in Rumeln besonders gefällt.

Von Volker Poley

Auf dem Rumelner Markt ist Heike Pryzybyl längst akzeptiert. Im April hat sie dort den Eierverkaufsstand von Franz Blömer übernommen, der viele Jahre die Kunden zu ihrer vollen Zufriedenheit bedient hatte. Als der Eiergroßhändler aus dem Oldenburger Land die Absicht äußerte, sich aus dem Marktgeschehen zurückzuziehen und Heike Pryzybyl davon erfuhr, griff die 57-Jährige zu.

Wochenmärkte sind für sie kein unbekanntes Terrain, bereits seit 2010 steht sie mit Wurst und Pferdefleisch auf Märkten in Mülheim und Oberhausen. Ursprünglich war sie in einer Metzgerei angestellt, als der Inhaber das Geschäft aufgab, machte sie sich kurzerhand als Markthändlerin selbstständig, mit Wurst und Fleisch kannte sie sich ja schließlich aus.

INFO Jeden Donnerstag ist Markt in Rumeln Termin Der Wochenmarkt in Rumeln findet jeweils am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr statt. Ort Den Markt findet man zwischen Moerser Straße, Dorfstraße und Verbindungsstraße.

Jetzt sind noch die Eier dazugekommen. Heike Pryzybyl hat sich auf den neuen Job, den sie zusätzlich zu ihrem Wurst- und Fleischverkauf betreibt, gewissenhaft vorbereitet. „Ich bin mit Franz Blömer seit Januar dieses Jahres auf Tour gegangen, wollte mir die Abläufe anschauen, aber auch die Kunden kennenlernen“, erklärte die Marktfrau aus Leidenschaft. Aber wichtig war ihr auch, dass die Kunden sie kennen lernten.

„Zehn Eier, aber von den braunen“, mit diesen Kundenwünschen wird sie täglich konfrontiert. Die expliziten Farbwünsche bezüglich der Farbe der Schale nimmt sie gelassen hin: „Das ist schon in Ordnung. Bei mir bekommt jeder das, was er möchte.“ Die Eier verkauft sie im Stil von T-Shirt-Größen, von Größe S bis XL reicht das Angebot. Doppel-Dotter-Eier werden auch nachgefragt, auch hier kann sie die Wünsche ihrer Kundschaft locker erfüllen.

Aber auch Feinschmecker gehen bei ihr nicht leer aus. Die bevorzugen Wachteleier, die zwar klein ausfallen, aber einen ganz besonders feinen Geschmack haben. Auch Gänseeier gehören zur Angebotspalette von Heike Pryzybyl, aber die haben eine bestimmte Jahreszeit. Die gibt es nämlich nur von November bis Mai. Die Markthändlerin aus Leidenschaft weis, warum ihre Kunden die Eier der Gans bevorzugen: „Die haben kein Cholesterin, sind dazu besonders kräftig im Geschmack, die haben durchaus ihre Liebhaber.“

Für den Geschmack und die Qualität der Eier ist eh das Futter entscheidend, die Farbe der Schale hat entgegen mancher Kundenmeinung damit nichts zu tun. Fünf Tage ist die Neumühlerin in der Woche mit ihrem Klein-Transporter unterwegs. In der Regel geht es morgens um halb sechs auf Tour, wenn es nach Uerdingen geht, noch eine Stunde früher. Probleme mit dem frühen Aufstehen hat sie nicht, das hat sich im Laufe der Jahre eingespielt: „Ich brauche nicht viel Schlaf, man findet im Laufe der Zeit seinen Rhythmus.“

Die Marktfrau hat aber nicht nur Eier im Angebot, sie bietet auch, wie ihr Vorgänger, Spezialitäten aus dem Oldenburger Land an. Besonders beliebt ist das Schwarzbrot oder auch der Original Oldenburger Kartoffelsalat. In der Winterzeit ist zudem die Nachfrage nach der Hühnersuppe groß. Auch das leckere Hühnerfrikassee findet genügend Abnehmer, schließlich braucht die beliebte Hausmannskost nur noch warm gemacht werden.