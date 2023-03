Raketen auf Einsatzkräfte geschossen Silvester-Krawalle in Duisburg – Polizei nimmt Täter fest

Polizei und Feuerwehr haben an Silvester viel zu tun, so ist es schon seit Jahren, aber 2022 war die Nacht besonders schlimm. In Duisburg lag das an rund 470 Einsätzen, die allein die Polizei verzeichnete. Und es lag an jungen Randalierern, die so enthemmt waren, wie die Beamten sie lange nicht gesehen hatten. Sie feuerten Raketen auf Polizeiautos, zündeten E-Scooter an und versuchten, in ein Feuerwehrauto einzusteigen. Mittlerweile konnte die Polizei die meisten Fälle aufklären. Am Mittwoch gab sie einige der Ermittlungserfolge bekannt.