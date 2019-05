Verspätungen und Ausfälle in NRW : Stellwerkstörung nahe Duisburger Hauptbahnhof verursacht Bahn-Chaos

Verspätungen und Ausfälle in NRW

Duisburg In der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs hat es am Samstag eine Stellwerkstörung gegeben. Infolgedessen kommt es zu Verspätungen und Zug-Ausfällen auf mehreren Bahn-Verbindungen.

Wie die Deutsche Bahn am Samstag per Twitter mitteilte, gibt es derzeit im Raum Duisburg eine Störung an einem Stellwerk nahe des Hauptbahnhofs. Derzeit sind demnach keine Fahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich.