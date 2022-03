Spur verliert sich in Duisburg am Hauptbahnhof : 81 Jahre alte Frau aus Neukirchen-Vluyn wird vermisst

Duisburg/Neukirchen-Vluyn Seit dem späten Montagnachmittag sucht die Polizei nach Marta M. Gegen 16 Uhr war ihre Tasche mit Hausschlüssel und Brieftasche am Duisburger Hauptbahnhof gefunden worden. Die 81-Jährige kehrte nicht nach Hause zurück.

Die Vermisste hat nach Angaben der Polizei vermutlich am Montag in den Vormittagsstunden ihre Wohnanschrift in Neukirchen-Vluyn verlassen und ist später mit einem Bus von Moers nach Duisburg gefahren. Gegen 16 Uhr wurde an einer Haltestelle am Duisburger Hauptbahnhof Osteingang ihre Jutetasche gefunden, in der sich unter anderem ihre Geldbörse und Schlüsselbund befanden. Sie führt kein Handy mit sich und ist nicht wie sonst üblich gegen 17 Uhr an ihrer Wohnanschrift zurückgekommen.