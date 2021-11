Ratssitzung in Duisburg : Grüne kritisieren Doppelhaushalt – „Zu wenig Geld für Klimaschutz“

Am Donnerstag steht in der Mercatorhalle wieder eine besonders lange Ratssitzung bevor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Sinkende Kita-Gebühren, mehr Geld für Radwege und neue Schritte zum Kampf gegen den Klimawandel: Der neue Duisburger Doppelhaushalt 2022/2023 hat’s in sich. Warum SPD und CDU dafür sind und die Grünen ihn ablehnen.

Für Duisburgs Ratsvertreter steht am Donnerstag ein besonders langer Tag an: Mehr als 100 Tagesordnungspunkte gilt es abzuarbeiten – und das nur im nichtöffentlichen Teil. Mit der wichtigste Punkt dabei ist der in der vorigen Ratssitzung eingebrachte Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023.

Nach der Vorlage durch die Verwaltung ist nun die Stunde der Politik. Die Parteien haben eine ganze Reihe von Anträgen zum Haushalt eingebracht. Größte Aussichten auf ihre Realisierung haben natürlich die von SPD und CDU gemeinsam eingebrachten Anträge – schließlich haben die Sozialdemokraten (32 Ratssitze) und die Christdemokraten (22) mit 54 von 102 Ratsmandaten eine gemeinsame Mehrheit, ohne dass dies in eine Koalitionsvereinbarung gemündet wäre.

Wie berichtet schöpfen ihre gemeinsamen Anträge das aus, was die Überschüsse in den kommenden Haushaltsjahren hergeben. Dazu gehören die Senkung der Kita-Gebühren um jeweils zehn Prozent in den beiden nächsten Jahren. Perspektivisch soll diese Entwicklung in den kommenden Jahren dann fortgesetzt werden.

Einigkeit besteht bei SPD, CDU und Grünen darüber, dass die Radwege in Duisburg saniert und verbessert werden müssen. SPD und CDU favorisieren dabei wie berichtet die Verbesserung der Radwege mit einer Investition von 500.000 Euro im nächsten und von 1,4 Millionen Euro im übernächsten Jahr. Klotzen statt Kleckern heißt es dagegen bei den Grünen: Sie fordern eine Million Euro für die Sanierung und fünf Millionen Euro für den Ausbau von Radwegen.

Dies geht SPD und CDU zu weit. Beim Haushalt müsse man auch weiterhin „mit Augenmaß“ agieren, so CDU-Fraktionschef Thomas Mahlberg. Die Grünen hingegen haben ein ganzes Bündel von Anträgen gestellt. Dickster Brocken dabei sind zehn Millionen Euro für die energetische Sanierung von städtischen Nicht-Wohngebäuden. Dazu kommen 30.000 Euro für das Referat für Gleichstellungsarbeit, 50.000 Euro für die Durchführung von „Hackathons“, 220.000 Euro für digitale Bürgerbeteiligung oder 630.000 Euro für die Sicherung der Schulsozialarbeit.

Außerdem wollen die Grünen 100 zusätzlich E-Ladepunkte in der Stadt. Zwei Vollzeitstellen (150.000 Euro) für die Stabsstelle Klimaschutz und 230.000 Euro für Sachmittel sollen dem Klimaschutz gewidmet sein. Zusätzlich fordern die Grünen die Sicherstellung der Kastration von Straßenkatzen und die Verringerung der Taubenpopulation.

Anna von Spiczak und Felix Lütke kritisieren, dass ihrer Meinung nach zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Foto: Mike Michel

Letztlich sind die Grünen enttäuscht darüber, dass zu wenig für den Klimaschutz getan werde. „2,5 Millionen Euro für die personelle Verstärkung des Sonderaußendienstes des Ordnungsamtes sind ein falscher Akzent“, meint Grünen-Fraktionschefin Anna von Spiczak. Stattdessen hätte ihre Fraktion lieber mehr investiert in den Klimaschutz, in die Stabsstelle für die Internationale Garten Ausstellung (IGA) 2027 oder in die Duisburger Frauenhäuser. 100.000 Euro Zuschuss für das Soziokulturelle Zentrum seien „zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“, so Felix Lütke, Co-Fraktionschef der Grünen. Seine Fraktion hätte hier lieber 400.000 Euro angesetzt. Einem Kompromiss hätte man sich nicht in den Weg gestellt, so Lütke. Dies sei aber mit der SPD nicht zu machen gewesen.

Die Forderung nach einem geschützten Raum für Drogenkonsum ist in der Vergangenheit von der Suchthilfe in Duisburg mehrfach gestellt worden. Immerhin soll nun geprüft werden, wo ein solcher Raum entstehen könnte, wie er personell besetzt sein müsste und wie das realisiert werden könnte. Das sehen die Grünen schon als einen Erfolg an.

„Der Umweltbereich wurde geschliffen“, kritisiert Anna von Spiczak. Kritisch sehen die Grünen auch, dass das Friedhofswesen von der Stadt vollständig auf die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) übertragen werden soll. Schließlich seien die Friedhöfe auch Grünflächen – und deshalb sei es nicht gut, wenn die Stadt hier Einfluss verliert. Besser sei es, die Zuständigkeit für die Friedhöfe wieder an die Kernverwaltung zu verlagern.

Die FDP möchte den neu gewonnenen Handlungsspielraum im Haushalt nutzen, um alte liberale Forderungen zu realisieren. Dazu gehören die Senkung der Gewerbesteuern und die Abschaffung der Zweitwohnungssteuer. Zudem beantragt die FDP eine Gebührensenkung der Sondernutzung für Tische und Stühle in der Außengastronomie.

Die Fraktion Junges Duisburg beantragt Mehrausgaben in Höhe von 9,65 Millionen Euro, die an anderer Stelle durch höhere Einnahmen überkompensiert werden sollen. Ausgaben entstünden nach den Ideen von „JuDu“ durch einen neuen „Sozialpakt“, eine Verkehrswende und mehr Umweltschutz oder auch eine „Gesundheitsoffensive“ für Duisburger Kinder.