Kontrolle der Bundespolizei : Duisburger Hauptbahnhof wird zur Waffenverbotszone

Duisburg Im Rahmen einer Polizeikontrolle sind im Bahnhofsgebäude und im Gleisbereich am Wochenende jegliche gefährlichen Gegenstände verboten. Die Beamten wollen damit auf ein Gewaltproblem reagieren.

Der Duisburger Hauptbahnhof wird am kommenden Wochenende zur Waffenverbotszone. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, soll dort zwischen Freitag, 25. Juni und Sonntag, 27. Juni verstärkt nach Waffen und gefährlichen Gegenständen gesucht werden. Die Kontrollen sollen jeweils zwischen 14 Uhr und 6 Uhr morgens am Folgetag stattfinden. Grundlage für das zeitweise Verbot ist eine Ordnungsverfügung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin. Sie umfasst auch die Hauptbahnhöfe in Düsseldorf und Oberhausen.