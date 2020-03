Coronavirus in Duisburg : Wie Entscheidungen ohne Ratssitzung fallen

Die Arbeiten am Karl-Lehr-Brückenzug – hier ein Bild aus dem Jahr 2015 – dauern nun schon einige Jahre an. Inzwischen sind die Kosten förmlich explodiert. Auch darüber soll am Montag entschieden werden. Foto: Andreas PRobst

Duisburg Aufgrund der Corona-Krise fällt die für Montag geplante Ratssitzung aus. Stattdessen lädt Oberbürgermeister Link zu einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein. Der soll dann über die „aktuell dringlichsten Drucksachen“ beraten. Das betrifft auch Bus und Bahn.

Mit 84 Mitgliedern ist der Rat der Stadt so groß, dass bei Sitzungen die gängigen. Abstands- und Hygieneregelungen nicht einzuhalten sind, schon gar nicht im Ratssaal. Denn außer den gewählten Stadtverordneten sind auch der Oberbürgermeister, die Dezernenten, weitere Verwaltungsmitarbeiter, Schriftführer, Mitarbeiter der Fraktionen; Pressevertreter und Zuschauer dabei. Da ist ein Abstand von 1,50 bis zwei Metern nicht einzuhalten – noch nicht einmal in der Mercatorhalle. Deshalb gibt es nun am kommenden Montag einen „Ersatz-Rat“ in Form einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der lediglich 25 Mitglieder hat. Diese Sitzung beginnt um 15 Uhr im Ratssaal unter Beachtung aller wichtigen Abstands-. und Hygieneregeln. Es wird auf jeden Fall ein ungewöhnliches Bild mit verhältnismäßig weit auseinander sitzenden Teilnehmern. Die Medienvertreter können nicht ihre angestammten Plätze einnehmen, sondern werden auf die linke Empore in der zweiten Etage „verbannt“.

Inhaltlich ist das Programm deutlich abgespeckt. Während sonst bei Ratssitzungen schon mal 80, 90 Tagesordnungspunkte beraten werden, sind es nach dem aktuell nur 24. Einige der zu beratenden Drucksachen sollen zu einem späteren Zeitpunkt vom Rat abgesegnet werden, wenn ihre Behandlung momentan nicht zwingend erforderlich ist.

INFO Karl-Lehr-Brückenzug ist der „dickste Brocken“ Kosten Die Gesamtkosten für die Sanierung des Karl-Lehr-Brückenzuges zwischen Ruhrort und Kaßlerfeld steigen wie berichtet um rund 42 Millionen auf mehr als 169 Millionen Euro insgesamt. Damit dürfte dieser Punkt wohl der vom Volumen her „dickste Brocken“ für den „Ersatz-Rat“ am Montag werden.

Neben einiger Regularien geht es unter anderem auch um die Verteilung von Zuschüssen an die Wohlfahrtsverbände, eine neue Prüfungsordnung für Kommunalbeamte oer die Einstellung von Auszubildenden und Praktikanten bei der Stadtverwaltung. Danach sollen 2021 insgesamt 275 Personen (Auszubildende, Aufstiegsbeamte n und Qualifikanten) eingestellt werden. Im Vergleich zum Einstellungsjahrgang 2019 (190 Plätze) bedeute dies eine Steigerung von fast 45 Prozent, und gegenüber dem Einstellungsjahrgang 2020 (280 Plätze) bliebe es bei einer fast identische Anzahl (minus fünf Plätze) von Ausbildungsplätzen, so die Verwaltung. In seiner Stellungnahme betont der Personalrat, dass die großen Nöte aufgrund vakanter Stellen in der Verwaltung nicht geringer geworden sein. Er fordert daher, auch alle fertigen Azubis zu übernehmen.

So voll wie bei dieser Sitzung wird es am Montag im Ratssaal sicher nicht werden. Die Tagesordnung ist ebenfalls abgespeckt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)