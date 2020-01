DUISBURGER GESCHICHTE UND GESCHICHTEN : Klimawandel und Kulturgeschichte

Zum Ende der Eiszeit stiegen die Temperaturen an. Die Menschen entwickelten neue Jagdtechniken und passten ihre Lebensweise den veränderten Bedingungen an.

Mit dem Abschmelzen der Gletscher der letzten Eiszeit änderte sich auch das Klima in unserer Gegend. Dies führte zum Rückzug bzw. Aussterben der eiszeitlichen Großsäugetiere, wie Mammut und Wollnashorn. In der rauen und kalten Umgebung orientierten sich die Menschen zuvor an der Wanderung großer Tierherden – die Treibjagd lieferte reichhaltig Fleisch. Archäologische Fundstücke belegen das beschriebene Szenario. Reste der eiszeitlichen Großsäugetiere wie das Mammut wurden in den Duisburger Baggerseen gefunden. In der Spätphase der letzten Eiszeit gab es am Kaiserberg Jagdlager von Rentierjägern. Die nutzen Feuersteingeräte zur Bearbeitung von Holz und Häuten der erlegten Tiere. Doch die Population der Herdentiere sank allmählich. Die Menschen mussten sich an die dramatischen Umweltveränderungen anpassen.