Kultur in Duisburg Harald Jüngst liefert Klänge zum Wegträumen

Jüngst Jawohl, meine beiden Standbeine sollen auch weiterhin mein festes künstlerisches Fundament ausmachen, nun ergänzt halt durch ein buntes Sortiment an Handpan-Aktivitäten. So war ich Ende letzten Jahres in Südtirol und Luxemburg unterwegs, auch gastiere ich derzeit als Erzähler in mehreren Grundschulen. Mit Sheevón hoffe ich in diesem Jahr noch die 40 Jahre Jubiläums-Konzertparty zu feiern. Am 18. März feiern wir übrigens mit Sheevón bei „ Kulturiges“ im Ratskeller DU-Hamborn den St. Patrick´s Day.