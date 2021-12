Bürotower in der City : Hansator am Sonnenwall an neue Eigentümerin verkauft

Das Hansator hat eine neue Eigentümerin. Foto: cinthia.de

Duisburg Das Hansator am Ende des Sonnenwalls hat einen neuen Eigentümer. Wegen des großen Bedarfs an Büroräume wurde dort erst kürzlich die Kantine in weitere Büros umgebaut. Wer die neue Eigentümerin ist und was sie mit dem Bürotower vorhat.