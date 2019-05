Neues Personal für Grundschulen : „Das Mathestudium war am härtesten“

Duisburg Rund 60 neue Lehramtsanwärter sind jetzt im Rathaus offiziell vereidigt worden. Sie nehmen nun ihren Dienst an Duisburgs Grundschulen auf. Eine von ihnen ist Hanna Havighorst (24) aus Münster.

Dass sie nach Duisburg gekommen ist, um hier ihren Traumberuf auszuüben, damit ist sie indes schon glücklich. „Duisburg war mein Zweitwunsch“, sagte Havighorst, die ursprünglich aus Münster kommt und dort auch studiert hat. „Ich wollte in der Nähe bleiben.“ In ihrer Heimatstadt Münster sei es sehr schwer, einen der stark nachgefragten Plätze an einer Grundschule zu bekommen. In Duisburg sei es deutlich einfacher gewesen. „Ich habe sogar von Kollegen gehört, die nach Duisburg gekommen sind, obwohl sie sich gar nicht für die Stadt beworben haben“, erzählte die zukünftige Lehrerin.

Die 24-Jährige sei froh, dass es nun endlich an die Schule geht und sie ihr Wissen in die Praxis umsetzen könne. An ihrer Grundschule in Obermarxloh sei sie von Anfang an ein vollwertiges Mitglied im Kollegium und gebe pro Woche 14 Unterrichtsstunden. „Zu Beginn sitzt in jeder Stunde noch ein Mentor, der mir über die Schulter schaut“, sagte Havighorst. „Nach den Sommerferien gebe ich dann schon Stunden alleine.“ Ein Mal in der Woche – jeden Donnerstag – besuche sie während des Vorbereitungsdienst zudem Seminare des ZFSL. Havighorst habe sich bewusst für den Beruf der Grundschullehrerin entschieden. „Das Alter der Kinder liegt mir“, sagte sie. „Und ich finde es super, wenn ich Kinder als Klassenlehrerin über mehrere Jahre begleiten kann.“ Lehrer wollte sie generell schon lange werden – aufgrund positiver Erfahrungen, die die 24-Jährige selbst in ihrer Schulzeit gemacht hat und aufgrund ihrer Lust, Kindern etwas beizubringen.