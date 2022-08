Forschung, Entwicklung und Praxis : Werkstatt „Handwerk trifft Wissenschaft“ in Duisburg

Duisburg Die Werkstatt „Handwerk trifft Wissenschaft“ ist eine Veranstaltung, die im Rahmen des Mittelstand-Digital Zentrums Handwerk vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima stattfindet. Deutschlandweit wird das Projekt an acht Standorten angeboten. Einer davon ist Duisburg.

Die Werkstatt beginnt am Montag, 26 September, um 15.30 Uhr im Frauenhofer-inHaus-Zentrum in Neudorf. Am ersten Tag soll eine Themen- und Teamfindung stattfinden. In der darauf folgenden Phase arbeiten die jeweiligen Teams vom 27 September bis zum 23 Oktober an ihren Digitalprojekten. Beim zweiten Treffen am 24 Oktober stellen die Teams ihre Ergebnisse und Prototypen vor. „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, an neuen Projektideen nicht nur einen Nachmittag zu arbeiten, sondern über einen längeren Zeitraum“ sagt Bernhard Schröder, Ressortleiter Forschungstransfer und Leiter des GUIDE Zentrums, dazu.