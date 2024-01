Namens-Ranking in Duisburg „Hamza“ und „Ali“ als beliebteste Baby-Namen abgelöst

Duisburg · In Duisburg sind im vergangenen Jahr mehr als 3000 Kinder zur Welt gekommen. Den Namen, den Eltern in der Stadt am häufigsten für sie wählte, hatte es in den Jahren zuvor nicht einmal in die Top Zehn geschafft. Wir haben das Ranking im Überblick.

03.01.2024 , 12:19 Uhr

Wie jedes Jahr hat die Stadt die meistgewählten Baby-Namen veröffentlicht. Foto: dpa/Stefan Puchner

In der Rangliste der beliebtesten Vornamen Duisburgs haben sich zwei klassische Namen nach vorne gekämpft: Emilia bei den Mädchen und Noah bei den Jungs. Im vergangenen Jahr wurden demnach 30 Babys mit dem Namen Noah und 28 Babys mit dem Namen Emilia in der Stadt geboren. Das geht aus aktuellen Zahlen des Standesamtes hervor. Duisburg weicht damit nicht vom landesweiten Trend ab. Auch in NRW liegen beide Namen vorne. Während der Vorname Emilia im Jahr 2022 noch Platz vier belegte, war der Vorname Noah im Jahr 2022 nicht in der Top 10 vertreten. Die beliebtesten Vornamen des Vorjahres 2022, Marie und Hamza, wurden somit abgelöst und belegten im vergangenen Jahr Platz 3 der häufigsten Vornamen in Duisburg. Die beliebtesten Namen bei den Mädchen lauten: Emilia (28 Geburten) Lia (20) Lina (18) Mila (18) Mia (18) Marie (18) Emily (16) Emma (14) Leni (12) Malia (12) Und das sind die beliebtesten Namen der Jungs: Noah (30 Geburten) Malik (23) Hamza (22) Paul (20) Liam (19) Leo (17) Amir (16) Elias (16) Ben (15) Lio (13) Die Geburt eines Kindes ist beim Standesamt des Geburtsortes anzumelden. Im Jahr 2023 beurkundete das Standesamt Duisburg insgesamt 4430 Geburten (2127 Mädchen und 2303 Jungen). Die hohe Anzahl von Geburtsbeurkundungen zum Vorjahr (Jahr 2022: 3764 Geburtsbeurkundungen) ist auf den Abbau des Rückstandes aus dem Vorjahr zurückzuführen, heißt es bei der Stadt. Auch über die Zahl der geschlossenen Ehen hat das Standesamt informiert. Demnach wurden vor den drei Duisburger Standesämtern im Jahr 2023 insgesamt 1330 Ehen geschlossen. Hiervon waren 50 Eheschließungen mit gleichgeschlechtlichen Ehepartnern. Von den 50 Eheschließungen mit gleichgeschlechtlichen Ehepartnern fanden 20 Eheschließungen mit männlichen Ehepartnern und 30 Eheschließungen mit weiblichen Ehepartnerinnen statt. Im Vorjahr 2022 wurden 1329 Eheschließungen (davon insgesamt 41 gleichgeschlechtliche Ehen) geschlossen.

(atrie)