Nach Corona-Pause : Hallenbäder in Duisburg öffnen ab 12. August

Duisburg Nach einer Corona-Pause öffnen die Duisburger Hallenbäder ab dem 12. August wieder ihre Türen. Der Zutritt wird allerdings begrenzt, Badegäste müssen ihre Kontaktdaten angeben.

Pünktlich zum Schulstart nehmen die Duisburger Hallenbäder wieder ihren Betrieb auf. Das gab der städtische Betreiber DuisburgSport am Mittwoch bekannt. Los gehen soll es am 12. August im Rhein-Ruhr-Bad in Hamborn und in den Bädern Neudorf und am Toeppersee in Rheinhausen.