Staatsschutz ermittelt in Duisburg Jugendliche schmieren Hakenkreuze und „Free Palestine“ an Schule

An die Fassade einer Gesamtschule in Duisburg wurden am Wochenende Hakenkreuze und politische Parolen geschmiert. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete am Sonntagnachmittag ein Mann, wie drei Unbekannte gegen 16.20 Uhr rund 20 Hakenkreuze und Schriftzüge wie „Free Palestine“ an die Wände der Schule im Stadtteil Rheinhausen malten. Es handelt sich dabei um die Heinrich-Heine-Gesamtschule.