Staatsschutz ermittelt : 25 Hakenkreuze auf Duisburger Vereinsgelände entdeckt

Duisburg Auf der Anlage des SV Wanheim 1900 im Duisburger Süden boten sich am Sonntag unschöne Bilder. Unbekannte Täter hatten dort randaliert und rechtsextreme Parolen an die Wände geschmiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Wände eines Vereinsgeländes in Duisburg mit rund 25 Hakenkreuzen beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr vom Pächter eines Vereinsgeländes am Honnenpfad in Wanheim-Angerhausen alarmiert. Dort hat der SV Wanheim 1900 seine Anlage.