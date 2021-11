Staatsschutz ermittelt in Duisburg : Unbekannte hinterlassen Hakenkreuz-Kratzer nach Brandstiftung

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Duisburg In der Nacht zum Sonntag sind in Duisburg-Wanheimerort Brandsätze in ein Auto geworfen worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und prüft einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Unbekannte haben am Samstagabend am Michaelplatz in Duisburg-Wanheimerort Brandsätze durch das Fenster eines Ford Ranger geworfen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 29-jährige Zeugin kurz vor Mitternacht beobachtet, wie kurz darauf zwei Personen in dunkler Kleidung und mit Kapuzen über dem Kopf in Richtung Erlenstraße davonliefen.

Der Staatsschutz der Duisburger Kriminalpolizei prüft derzeit, ob die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat. Als die Beamten eintrafen, war nicht nur der Innenraum des Autos komplett verraucht, im Lack des Wagens fanden sie auch frische Kratzer, die laut Polizei einem Hakenkreuz ähnelten. Die Fahrerin des Wagens hat einen türkischen Migrationshintergrund.

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten beendet hatte, stellten die Polizei die benutzen Brandsätze sicher. Sie bittet nun um Hinweise. Wer mögliche Verdächtige rund um den Michaelplatz gesehen hat oder anderweitig zur Aufklärung des Falls beitragen kann, soll sich unter 0203 2800 bei der Duisburger Polizei melden.

(mlat)