Duisburger Innenstadt Leiche in leerstehendem Haus gefunden – Tatverdächtiger in U-Haft

Im Fall des Toten, der am 15. Januar in einem leerstehendem Gebäude in der Duisburger Innenstadt gefunden wurde, gibt es einen Tatverdächtigen. Bereits am Donnerstag, 18. Januar, ist es den Ermittlern gelungen, einen dringend Tatverdächtigen aufzuspüren und vorläufig festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 22-Jährige am Freitag, 19. Januar, einem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen vollendeten Totschlags verkündete und in Vollzug setzte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.