Impf-Ärger in Duisburg : OB Link übt scharfe Kritik an Hafenchef Staake

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link hat Hafenchef Erich Staake für dessen vorzeitige Corona-Impfung heftig kritisiert. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg Während andere auf ihren Corona-Impftermin warten, hat Duisburgs Hafenchef Erich Staake (67) bereits den zweifachen Pieks erhalten – obwohl er eigentlich noch nicht dran war. Kritik daran kommt nun aus der eigenen Stadt.

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) hat die vorzeitige Corona-Schutzimpfung von Hafenchef Erich Staake (67) scharf kritisiert. „Hunderttausende Menschen haben sich in den vergangenen Wochen die Finger wund gewählt, um einen Impftermin zu bekommen“, erklärte Link am Mittwoch gegenüber der dpa. „Wer meint, den Weg zur Spritze abkürzen zu können, schadet dem ohnehin angeschlagenen Vertrauen in der Bevölkerung massiv.“

Kostenpflichtiger Inhalt Der 67-Jährige Staake war wie berichtet bereits am 13. Januar und am 3. Februar geimpft worden, wie ein Sprecher des Duisburger Hafens bestätigt hatte. Mit seinem Alter wäre er noch nicht an der Reihe gewesen. Die Stadt Duisburg ist zusammen mit dem Land Eigentümerin der Hafengesellschaft Duisport.

Ein Sprecher hatte die frühe Impfung damit gerechtfertigt, dass der Duisburger Hafen als „systemrelevantes Unternehmen“ eingestuft worden sei. „Die bestmögliche Ausübung seiner Tätigkeit“ erfordere von Staake internationale Mobilität und zahlreiche Auslandsreisen – allein ein halbes Dutzend im ersten Quartal, so der Sprecher. Staake habe sich deshalb entschieden, an einer Impfung teilzunehmen, bei der Restdosen zur Verfügung standen.

Erich Staake ist Chef des Duisburger Hafens. Foto: duisport

Duisburgs Oberbürgermeister wies diese Rechtfertigung zurück: „Impfstoff ist Mangelware – das gilt heute, und umso mehr galt es im Januar diesen Jahres. Sich danach auch noch als Retter von wertvollen Impfdosen, die sonst weggeworfen würden, aufzuspielen: Da hört bei mir jedes Verständnis auf“, sagte Link.

Angesichts des knappen Impfstoffs gilt eine strenge Reihenfolge, wer zuerst geimpft wird. Die über 80-Jährigen und die Menschen in Pflegeheimen erhalten den Schutz vorrangig, weil das Todesrisiko bei Covid-19 bei den Hochbetagten am größten ist. Für Schlagzeilen hatten aber Fälle gesorgt, in denen führende Mitarbeiter im Klinik- oder Feuerwehrbereich sowie Bürgermeister den Impfstoff bereits erhalten hatten.

(dpa/dab)