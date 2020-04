Corona trifft die Logistik : Duisburger Hafen rechnet mit dickem Minus

Der Duisburger Hafen rechnet mit einem Umsatzrückgang von zehn Prozent im laufenden Jahr. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der Chef des Duisburger Hafens rechnet wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzrückgang von mindestens zehn Prozent. Das Unternehmen will den Problemen mit Unternehmergeist und Mut begegnen. Deshalb hält es an zukunftsweisenden Investitionen fest.

Der Duisburger Hafen rechnet wegen der Corona-Krise mit wirtschaftlichen Rückschlägen. Hafenchef Erich Staake bezeichnete die aktuelle Situation am Rande der Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2019 als „große Herausforderung“. Die wegen der Pandemie einsetzende Rezession werde sich auch über das kommende Jahr hinaus in den Geschäftszahlen bemerkbar machen. Sein Lösungsansatz: Mut und das Festhalten an zukunftsweisenden Investitionen. Die wichtigten Zahlen, Daten und Pläne in der Übersicht.

Auswirkungen der Corona-Krise „Nach 21 Jahren ununterbrochenen Wachstums steht der Duisburger Hafen vor großen Herausforderungen“, sagt Erich Staake. „Die mit der Pandemie einsetzende Rezession und der zweite Strukturwandel an Rhein und Ruhr werden negative Auswirkungen in diesem und in den folgenden Geschäftsjahren haben.“ Die einsetzenden Nachholeffekte wie der Rückgang im Automotive- und Industriegeschäft, seien für den Hafen schon heute einschneidend und würden noch bis weit in den Herbst spürbar sein. „Insgesamt rechne ich mit einem Rückgang der gesamten Wirtschaftsleistung des Hafens von zehn Prozent über das Jahr 2020.“ Sein Unternehmen müsse mit Augenmaß und Realitätssinn auf Sicht fahren, dürfe dabei aber seine strategischen Projekte nicht vernachlässigen. „Wir müssen unsere Geschäftsmodelle für den zweiten Strukturwandel hin zu einer digitalisierten Logistik und Industrie aktiv anpassen, deshalb werden wir im Digitalisierungsbereich unseren Inkubator startport wie geplant weiter ausbauen. Auch anspruchsvolle Infrastrukturprojekte wie logport VI werden weiter forciert“, sagt Staake. Die Corona-Situation dürfe nicht zu einer Lähmung führen, sondern fordere die unternehmerische Kreativität aller Beteiligten in besonderer Weise heraus. „Wir werden die zu erwartenden Rückschläge hinnehmen, aber weiter mutig nach vorn schauen. Nur so kann man diese Krise überwinden“, sagt Staake.

Geschäftszahlen 2019 hat sich das diversifierte Geschäftsmodell der duisport-Gruppe Staake zufolge als stabil und tragfähig erwiesen. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld schon 2019 erheblich schwieriger geworden sei, habe das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr noch Kurs halten können, sagt Staake. Zwar sei der Gesamtumschlag im Hafen zurückgegangen - nicht zuletzt wegen der strukturbedingten Tonnage-Verluste bei Kohle und Stahl -, dennoch habe die Gruppe einen Umsatz in Höhe von 292,6 Mio. Euro erzielen können. Das bedeute eine Steigerung um 5,1 Prozent oder 14,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 2,1 Prozent von 42,5 auf 43,4 Mio. Euro verbessert. Auch der Jahresüberschuss ehabe sich von 12,2 Millionen Euro in 2018 auf 13 Millionen Euro erhöht. Das bedeute ein Plus von 6,8 Prozent.

Der Hafen als Güter-Drehscheibe Trotz der um sich greifenden Pandemie sieht Staake die Versorgungs- und Entsorgungsfunktion des Hafens für Nordrhein-Westfalen als gesichert an. Auf dem Höhepunkt der Krise in China seien pro Woche nur noch rund 20 Züge in Duisburg angekommen, inzwischen habe sich das Aufkommen wieder normalisiert.

In den vergangenen Jahren habe Duisport weitere Erfolge beim Ausbau seiner Rolle als zentrale Güterdrehscheibe für Mitteleuropa erreicht. Rund 30 Prozent des gesamten Handels per Güterzug zwischen China und Europa werde inzwischen über den Duisburger Hafen abgewickelt. Die Rhein-Ruhr-Region werde damit immer wichtiger für den Handel zwischen der Europäischen Union und China. Die Zahl der wöchentlich zwischen China und Duisburg verkehrenden Züge habe sich auf 40 erhöht. Durch Kooperationen mit Partnern aus China, aus der Schweiz und Osteuropa will der Hafen im Interesse der deutschen Exportwirtschaft weiteres Wachstum entlang der Korridore der Seidenstraße ermöglichen. Eine wichtige Rolle spielt Staake zufolge dabei die China Railway Container Transport Corporation (CRCT), mit der der Hafen im November 2019 ein Rahmenabkommen über weitere gemeinsame Optimierungen im Chinaverkehr unterzeichnet hat.

Verkehrssituation rund um die Hafengebiete: Mit Blick auf Probleme mit in Wohngebieten und an Straßenrändern campierenden Lkw-Fahrern verweist Staake darauf, dass das Unternehmen zusammen mit der Stadt an Lösungen arbeite. Nur könne der Hafen die Probleme nicht im Alleingang bewältigten. „Da sind auch die Logistikunternehmen in der Pflicht“, sagt Staake. „Die Zustände hängen zu einem großen Teil mit der Preispolitik der Logisitker zusammen.“ Zu den Preisen, die aktuell aufgerufen würden, könne man auf lange Sicht nicht fahren.

Wichtige Projekte: Great Stone Im etwa 25 Kilometer vom weißrussischen Minsk gelegenen Industrie- und Logistikpark Great Stone wird auf Initiative und unter der Leitung von duisport gemeinsam mit den Partnern China Merchants China-Belarus, der weißrussischen Staatsbahn und dem Schweizer Unternehmen Hupac auf einem 80 Hektar großen Areal ein bimodales Schienenterminal inklusive großer Logistikfläche nach logport-Vorbild errichtet. Hierzu wurde in Minsk eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Die Bauarbeiten sollen noch 2020 beginnen.

Neugründung der DIG Duisburger Infrastrukturgesellschaft Die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) ist gemeinsam von der Stadt Duisburg (75,1 Prozent Anteile) und der Duisburger Hafen AG (24,9 Prozent) im Februar 2019 gegründet worden. Ziel ist eine zügige und bedarfsgerechte Bewältigung von Infrastrukturprojekten rund um den Hafen durch die Bündelung städtischer Projektverantwortlichkeit einschließlich jeweiliger Förderfähigkeit und der Planungs-, Finanzierungs- und Realisierungserfahrung auf Seiten der Hafengesellschaft.

logport VI in Duisburg-Walsum Auf dem 40 Hektar großen Areal von logport VI baut die duisport-Gruppe ein trimodal angebundenes Containerterminal direkt am Rhein. Im September hat logport VI das erste Etappenziel erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war der Abriss der Fabrikhallen der 2016 in Konkurs gegangenen Papierfabrik Walsum beendet, die Fläche war baureif gemacht.

Im Zuge der weiteren Entwicklung von logport VI hat duisport Staake zufolge inzwischen die genehmigungsrechtlichen Grundlagen für den Bau des Containerterminals sowie der internen Erschließungsstraße von logport VI erarbeitet: Die DIG soll kurzfristig mit der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens für den 2. Bauabschnitt der Querspange Walsum beauftragt werden; zudem wird die Gesellschaft auch die bauliche Realisierung des ersten Bauabschnitts im Auftrag der Stadt übernehmen.

logport V in Oberhausen Die logport ruhr, ein Joint Venture von duisport und RAG Montan Immobilien, bereitet derzeit ein 30-Hektar-Areal in Oberhausen für die Edeka Handelsgesellschaft Rhein Ruhr auf. Dort entsteht ein Zentrallager mit über 1.000 Arbeitsplätzen. Im Juni 2019 hat Edeka Rhein-Ruhr von der Stadt Oberhausen die Genehmigung zum Bau und Betrieb des Lagers erhalten. Im Oktober 2019 fand auf dem Areal in Sichtweite der A3 der erste Spatenstich statt. Während die Logistikhallen in den Himmel wachsen, arbeitet die logport ruhr an der Vollendung einer zwei Kilometer langen Verbindungsstraße zum Autobahnanschluss. Die Eröffnung des Lagers ist rechtzeitig vor dem Start der Weihnachtssaison 2021 geplant.

CargoBeamer Der Duisburger Hafen und das Leipziger Bahntechnologie-Unternehmen CargoBeamer haben 2019 eine langfristig angelegte Kooperation für mehr Wachstum im Kombinierten Verkehr Schiene/Straße vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist eine Steigerung des Güterverkehrs auf der Schiene, also eine Entlastung von Straßen und Autobahnen. Zu Gunsten einer klimafreundlichen Verkehrswende sollen drei Elemente eingesetzt werden: Ein automatisierter Umschlag für Sattelaufleger von der Straße auf die Schiene, robotisierte Warenzentren sowie die elektromobile Verteilung von Gütern zu Industriezentren und in urbane Ballungsräume.

Startport Startport ist die Innovationsplattform des Duisburger Hafens. Seit der Gründung Ende 2017 haben bislang 35 Startup-Unternehmen die Möglichkeit genutzt, gemeinsam mit dem Startport innovative Lösungen für die Logistik-Branche zu entwickeln. Neben jungen Startup-Gründern aus Deutschland sind seit Anfang 2020 auch zwei Startup-Unternehmen aus Finnland und Slowenien in der Startport-Zentrale im Duisburger Innenhafen tätig.