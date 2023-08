Brand in Duisburg Großeinsatz der Feuerwehr – Häuser nicht mehr bewohnbar

Duisburg · Nach einem Dachstuhlbrand am Mittwochabend in Duisburg-Neudorf-Süd sind zwei Mehrfamilienhäuser nicht mehr bewohnbar. Die meisten Bewohner kamen bei Verwandten und Freunden unter, elf kamen vorübergehend in eine städtische Einrichtung. Verletzt wurde niemand.

24.08.2023, 09:42 Uhr

Die Feuerwehr musste am MIttwochabend nach Duisburg-Neudorf ausrücken. Foto: dpa/Carsten Rehder

Gegen 18.56 Uhr am Mittwochabend hatten mehrere Anrufer über den Notruf der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem Dach an der Straße Alte Schanze in Duisburg Neudorf-Süd gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses quoll starker Rauch. Umgehend wurden Löschmaßnahmen sowohl über zwei Drehleitern sowie durch einen Trupp im inneren des Gebäudes durchgeführt. Gleichzeitig wurde der vom Feuer betroffene Bereich sowie die darunter liegenden Wohnungen auf Personen kontrolliert. Hierbei wurden keine Bewohner mehrvorgefunden. Durch die Feuerwehr wurden zusätzlich die an das Brandgebäude angrenzenden Häuser im Dachbereich kontrolliert, eine Ausbreitung konnte jedoch durch die Löschmaßnahmen verhindert werden. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten im weiteren Einsatzverlauf größere Teile des Daches über die eingesetzten Drehleitern geöffnet werden. Die Feuerwehr Duisburg war mit insgesamt 40 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurden sowohl die verwaiste Feuerwache in Stadtmitte, wie auch die Feuerwache im Duisburger Süden, durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt und somit der Brandschutz für die Stadtteile gewährleistet. Gegen 23.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Anschließend hatte die genaue Betrachtung des Schadensausmaßes am betroffenen Gebäude gezeigt, dass das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Da auch das Nachbarhaus, es handelt sich um ein Eckhaus zur Neudorfer Straße, im gleichen Maße betroffen ist, ist dieses Haus ebenfalls derzeit nicht mehr bewohnbar. Die in den beiden Häusern lebenden Personen sind zum Teil bei Angehörigen und Bekannten untergekommen. Für elf Menschen, denen keine spontane Unterbringungsmöglichkeit bei Verwandten zur Verfügung stand, wurde durch die Stadt Duisburg eine Unterbringungsmöglichkeit bereitgestellt. Die Polizei ermittelt zur Ursache der Brandentstehung.

