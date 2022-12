Cyberangriff blockierte Systeme So wehrt sich die Uni Duisburg-Essen gegen die Hacker-Attacke

Zu Beginn der Woche sind an der UDE wieder wichtige Dienstleistungen nutzbar: Über die Universitätsbibliothek ist es möglich, per VPN-Verbindung – zum Beispiel von zu Hause aus – elektronische Medien auszuleihen sowie in Datenbanken zu recherchieren. „Das ist ein enorm wichtiger Schritt für unsere Forschenden und Studierenden gleichermaßen“, so Meinen.