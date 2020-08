Duisburger Geschichten und Geschichte : Gustav Zander und die heutige Fitnessbewegung

Der schwedische Arzt Gustav Zander ist Namensgeber der Zanderstraße in Duissern. Er gilt als Medizinpionier der heutigen Fitnessbewegung. Foto: Meyers Großes Konversations-Lexikon/Wiki gemeinfrei

Duisburg Die Zanderstraße in Duissern erinnert an einen Medizinpionier der heutigen Fitnessbewegung. Kraftmaschinen sollen Körper heilen und wieder in Form bringen.

Die Zanderstraße ist die Nord-Süd-Verbindung zwischen Meidericher und Esmarchstraße. Aber was verbirgt sich dahinter? Stadtarchivarin Lisa Hampel kennt die Antwort. Aus der Straßenakte des Stadtarchivs Duisburg geht hervor, dass die Tiefbauverwaltung in den 20er Jahren vorschlug, die neu ausgebaute Straße nach einem in den Kreisen der Kriegsbeschädigten bekannten Persönlichkeit zu benennen: Gustav Zander (1835-1920), Begründer der Heilgymnastik.

Der schwedische Arzt und Physiotherapeut gilt noch heute als Urvater der Rehabilitation und der modernen Sport- und Fitness-Medizin. Ihm verdanken wir die neuartige Idee der „Medico-mechanischen Therapie“. Als 1892 sein Buch „Dr. G. Zanders medico-mechanische Gymnastik“ veröffentlicht wurde, war dies der Auftakt, Zander-Institute auf der ganzen Welt zu gründen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Deutschland 79 Zanderinstitute, in denen Patienten mit den neuen Trainingsgeräten behandelt wurden. Inzwischen war die Heilgymnastik für gut situierte Bürger so in Mode gekommen, dass man bereits „zandern“ als Verb benutzte. Der Duisburger Arzt Ferdinand Schultze war von der Methode überzeugt und in den Adressbüchern erscheint sein medico-mechanisches Zanderinstitut von 1900-1905 auf der Kremerstraße 34. Ab 1906 bot Schultze seine Therapie in den Räumen des Vincenz-Hospitals an.

info Straßen erhielten ihren Namen im Jahr 1922 Krieg Zander- und Esmarchstraße erhielten durch Beschluss des Tiefbauausschusses der Stadt Duisburg am 20. Februar 1922 ihren Namen. Hintergrund war der Ausbau der Straßen zur Ansiedlung von Kriegsbeschädigten des Ersten Weltkrieges. Siedlung Die Straßenbenennung ehrte die beiden Mediziner Zander und Esmarch, die sich um die Rehabilitation Kriegsbeschädigter verdient gemacht hatten. Die ersten Häuser der Siedlung konnten 1930 bezogen werden.

Während und nach dem Ersten Weltkrieg war die Therapie für Kriegsbeschädigte eine wichtige Methode zur medizinischen Rehabilitation. Zander genoss als Begründer der Heilgymnastik bei Medizinern, Physiotherapeuten und Kriegsbeschädigten höchste Anerkennung und Wertschätzung.

In den 20er und 30er Jahren etablierten sich vielfältige Varianten des Muskelkratfttrainings. Das Bodybuilding und die Entstehung von weiteren kommerziellen „Gyms“ (Fitnessstudios) erlebten in den USA einen Aufschwung. Im krisengeschüttelten Deutschland führte es dagegen nur ein Nischendasein und war den wenigsten Duisburgern bekannt. In den USA setzte aufbauend auf die Zander-Maschinen in den 20er und 30er Jahren eine Weiterentwicklung der Trainingsgeräte ein. Dazu gehörten Rudergeräte, Laufbänder und Vibrationsgeräte. Auch die Sportkleidung wurde luftiger und modischer.

Sport und Krafttraining wurde in der NS-Zeit politisch instrumentalisiert. Leni Riefenstahl zeigte anlässlich der Olympiade Bilder von muskulösen Athleten, die an Posen antiker Statuen erinnerten. Der NS-Körperkult und Vorbehalte gegenüber „arischen Muskelmenschen“ waren vermutlich auch Ursachen dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg – im Gegensatz zum traditionellen Vereinssport - kommerzielle Fitness-Anbieter in Deutschland zunächst keine Rolle spielten. Hinzu kam die karge Nachkriegszeit und die „Fresswelle“ machte Leibesfülle zum Statussymbol, aber mit dem Übergewicht stiegen die Gesundheitsrisiken. Erst in den 60er und 70er erreichte die Fitness-Welle verzögert Duisburg.