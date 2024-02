Brandbrief an Hendrik Wüst aus Duisburg So teuer wird die Grundsteuerreform bei Ein- und Zweifamilienhäusern

Duisburg · Die Reform der Grundsteuer hat in Duisburg gravierende Folgen. Während gewerbliche Grundstücke günstiger wegkommen, wird es für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäuser ab 2025 deutlich teurer. Was Oberbürgermeister Sören Link in einem Brandbrief an NRW-Ministerpräsiden Henrik Wüst nun fordert.

07.02.2024 , 06:45 Uhr

Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäuser werden nach der Grundsteuerreform in Duisburg deutlich stärker zur Kasse gebeten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte