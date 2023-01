6-Seen-Wedau Warum die neue Grundschule fast 30 Millionen Euro kosten soll

Wie viel Menschen einmal in dem neuen Wohnquartier in Wedau leben werden, das steht noch nicht genau fest. Zurzeit geht die Gebag von 3752 Wohneinheiten, also Häuser und Wohnungen, aus. Demnach könnten in den nächsten Jahren dort 10.000 bis 12.000 Menschen hinziehen – je nachdem, wie viele Menschen in einer der 3752 Wohneinheiten einziehen.