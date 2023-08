Schulen in Duisburg Grüne fordern zweistöckige Module statt Container

Da Duisburg eine eher arme Kommune ist, möchte der schulpolitische Sprecher der Grünen, Ralf Buchthal, den finanziellen Aspekt betonen: „Das Modulgebäude wird gekauft, gehört der Stadt und sie kann es flexibel dort einsetzen, wo es gerade gebraucht wird.“ Die angemieteten Container koste pro Jahr drei Millionen Euro an Miete, die einfach verpufften, das sei nicht wirtschaftlich. Dazu kämen noch die Aufstellkosten von inzwischen zehn Millionen Euro. „Es wird leider noch viel Zeit vergehen, bis wir alle Schüler*innen in festen, sanierten und modernen Gebäuden unterrichten können, daher wäre dies eine lohnende Investition in die Zukunft unserer Kinder“, so Buchthal.