Forderungen der Grünen Duisburg für den Klimaschutz Acht zusätzliche Stellen und eine Million Euro im Jahr

Duisburg sei als fünftgrößte Stadt in NRW und bedeutendem Standort für Industrie, Handel und Gewerbe besonderen Anstrengungen ausgesetzt, die Klimaziele zu erreichen. „Dabei muss die Stadtverwaltung in die Lage versetzt werden, diesen Transferprozess aktiv und an Duisburger Verhältnisse angepasst zu gestalten“, heißt es in einem Antrag der Partei, über den der Stadtrat am 27. November entscheiden soll. Zuvor soll er im Ausschuss für Umwelt, Klima und Naturschutz sowie im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten werden.