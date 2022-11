Klimaneutral bis 2035 : Duisburger Grüne drängen auf eine Entscheidung für den Klimaschutz

Wenn Duisburg bis 2035 klimaneutral werden soll, muss damit nach Auffassung der Grünen möglichst schnell begonnen werden. Doch in der nächsten Ratssitzung soll das Thema geschoben werden. Wer sind die Bremser?

Die Ziele sind klar formuliert: Duisburg wird bis 2035 klimaneutral, und Klimaschutz wird grundlegendes Ziel jeglichen kommunalen Handelns der Stadt Duisburg. So heißt es in der Verwaltungsvorlage unter dem Thema „Wandel gestalten – Der Duisburger Weg zum Klimaschutz“. Unter dem Vorsitz von Anna von Spiczak (Grüne) konnte sich der Umweltausschuss allerdings nicht zu einer Entscheidung durchringen. Genau wie auch bei der Vorlage zur Klimafolgenanpassung beantragten SPD und CDU eine „erste Lesung“.

Das heißt, es gab keine inhaltliche Diskussion, weil die umfangreichen Vorlagen mehr Zeit zum Durcharbeiten verlangten, hieß es von den Sozial- und den Christdemokraten. Auch in der Ratssitzung am Montag, 28. November, soll nicht über diese Klimathemen entschieden werden. Die Grünen werfen der faktischen großen Koalition nun vor, das Thema zu verschleppen und die Arbeit des grünen Umweltdezernenten Matthias Börger zu blockieren.

Zu den Bremsern beim Klimaschutz in Duisburg zählt für die Grünen auch Oberbürgermeister Sören Link (SPD). „Die Vorlagen tragen die Daten 4.10. und 18.10., sind aber erst wenige Tage vor der Sitzung des Umweltausschusses am 8. November veröffentlicht worden. „Hat der Oberbürgermeister sie so lange zurückgehalten, bis er sie dann doch freigegeben hat?“, fragte Anna von Spiczak bei einem Pressegespräch am Donnerstag.