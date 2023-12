Wirtschaftsbetriebe Duisburg Wer räumt den Silvestermüll wieder weg?

Die richtige Abfalltrennung nach dem Silvesterabend: Verpackungsmaterial, also Plastikmüll wie Blister-Verpackungen, Schutzkappen und Raketenbeutel, gehört in Duisburg in die Wertstofftonne. Papierverpackungen und Kartons kommen in die Altpapiertonne. Sektflaschen, die als „Abschussbasis“ für Raketen genutzt wurden, werden farblich getrennt im Altglascontainer entsorgt.