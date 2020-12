Kostenpflichtiger Inhalt: Ansturm auf die Apotheken in Duisburg : Schlange stehen für vergünstigte Masken

Lange Schlangen auch vor der Park Apotheke. Foto: Foto: Lilli Stegner

Am Dienstag begann die Verteilung der FFP2-Masken in Apotheken an ältere und vorerkrankte Bürger. Der Andrang in Duisburg war groß, teilweise bildeten sich lange Schlangen.