Täter flüchten in dunklem Kombi Automaten-Sprengung in Duisburg – war es die Audi-Bande?

Duisburg · Am frühen Freitagmorgen ist in Duisburg erneut ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Die Filiale der Deutschen Bank im Stadtteil Großenbaum wurde zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres angegriffen. Was die Polizei bislang über die Täter weiß.

14.01.2023, 10:27 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ist die Filiale der Deutschen Bank in Duisburg-Großenbaum das Ziel von Automatensprengern geworden. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bislang noch nicht klar. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die nach der Geldautomatensprengung am frühen Morgen des Freitags gegen 3.50 Uhr auf der Angermunder Straße Hinweise auf mögliche Verdächtige geben können. 164 Verdächtige nach Geldautomatensprengungen festgenommen Taten in NRW 164 Verdächtige nach Geldautomatensprengungen festgenommen Zeugen berichten von vier Tätern, die in einem dunklen Kombi – vermutlich einem Audi – mit Oberhausener Nummernschild vom Tatort geflüchtet und in Richtung A524 gefahren sein sollen. Vorgehensweise und das Fabrikat des Fluchtwagens könnten ein Hinweis auf die berüchtigte Audi-Bande sein, die ihren Ursprung in den Niederlanden haben soll. Die Ermittler der Kripo interessieren sich jetzt für weitere Zeugenhinweise, aber vor allem für Videomaterial, welches die Täter, deren Flucht oder die Tat zeigt. Unbekannte sprengen in der Nacht Geldautomaten in Duisburg Wohnhaus stark beschädigt Unbekannte sprengen in der Nacht Geldautomaten in Duisburg Entsprechende Videos können unter folgendem Link hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de. Telefonische Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Wegen der Sprengung war am Morgen der Bereich rund um die betroffene Bankfiliale kurzzeitig gesperrt. Anwohner berichteten von einem lauten Knall in der Nacht. Anschließend sei eine Sirene zu hören gewesen. In der Bankfiliale entstand nach Angaben der Ermittler ein erheblicher Sachschaden. Zunächst stand nicht fest, ob auch das Gebäude beschädigt wurde. Das darüber liegende Mehrfamilienhaus wurde vorübergehend evakuiert und die Bewohner für die Dauer der statischen Untersuchungen am Gebäude in einem bereitgestellten Bus untergebracht. Gegen 6.15 Uhr hat die Feuerwehr das Gebäude wieder freigegeben. Im selben Haus ist bereits im Februar 2022 ein Geldautomat gesprengt worden. Die Bankfiliale musste damals im Anschluss monatelang geschlossen bleiben. Hier geht es zur Bilderstrecke: Spurensuche nach Automaten-Sprengung in Duisburg

(dab)