Gleicher Anruf bei mehreren Polizeibehörden in Duisburg Angekündigte Bedrohung endet mit Großeinsatz der Polizei

Gegen kurz vor 20 Uhr am Montagabend, 1. April ging bei mehreren Polizeileitstellen der identische Anruf ein. Es werde zu einem nicht näher definierten „Schadensfall“ in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserswerther Straße Huckingen kommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.