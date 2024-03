Unfall in Duisburg Lkw umgekippt – Feuerwehr rettet Fahrer mit der Leiter

Duisburg · Ein umgekippter Lkw hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Hafennähe geführt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, von einer ausgelaufenen Chemikalie gelang nichts in die Umwelt oder in die Kanalisation.

14.03.2024 , 09:12 Uhr

Der umgekippte Lkw führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Foto: Justin Brosch

Die Feuerwehr Duisburg wurde um 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall Am Nordhafen/ Unter den Ulmen, zu einem umgekippten Lkw gerufen. Der Fahrer soll im Lkw eingeklemmt sein, hieß es in ersten Meldungen Beim Eintreffen lag der Lkw mit Tank Auflieger auf der Straße und dem Gehweg. Der Fahrer war nicht eingeklemmt und saß auf der Fahrerkabine. Der Laster hatte nach Angaben der Feuerwehr kein Gefahrgut geladen. Der Tank des Zugfahrzeugs war nicht defekt, aus dem Tank Auflieger tropfte hingegen eine zunächst unbekannte Flüssigkeit. Der Fahrer wurde durch den Unfall am Kopf verletzt, konnte sich aber selbstständig aus der Fahrerkabine auf das Fahrzeugdach retten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Fahrer mittels tragbarer Leitern vom Fahrzeugdach aus seiner Notlage. Er wurde nach der Erstversorgung des Rettungsdienstes mit dem Rettungsdienst zum Krankenhaus gebracht. Zudem wurde ein dreifacher Brandschutz zur Sicherung der Einsatzstelle aufgebaut. Die tropfende Flüssigkeit wurde mit einer Wanne aufgefangen. Nach Rücksprache mit der verladenden Firma, handelt es sich um einen Grundstoff zur Herstellung von Schaumstoff. In Absprache mit der Firma und der Polizei wurde dann das weitere Vorgehen abgestimmt. Im Bereich des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Feuerwehr ist kein Stoff in die Umwelt oder Kanalisation gelangt. Die Feuerwehr Duisburg war mit 30 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Diese Kräfte wurden durch sechs weitere Einsatzkräfte vom Rettungsdienst unterstützt. Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, so die Feuerwehr.

