Nach Brand in Essensausgabe: Duisburger Tafel bekommt Hilfsangebote aus ganz Deutschland

Duisburg Nach dem Brand der Essensausgabestelle für Obdachlose der Duisburger Tafel ist die Hilfsbereitschaft groß. In den nächsten Tagen wird es für die Hilfesuchenden aber wohl keine warme Mahlzeit geben.

Petra Klein kämpft mit der Fassung. „Ich denke an die Menschen, die hier herkommen um sich aufzuwärmen, ein warmes Essen bekommen und soziale Kontakte knüpfen wollen. Das ist jetzt alles erst einmal vorbei“, sagt sie. Nach dem Brand der Essensausgabestelle für Obdachlose am Grunewald ist die Einrichtung völlig zerstört. Tafel-Geschäftsführer Günter Spikofski steht am Mittag vor dem völlig ausgebrannten Container. „Das ist schlimm. Aber es muss auch gesagt werden, dass die Lebensmittelausgabe an Bedürftige an unseren Standorten in Hochfeld und Marxloh ganz normal weitergeht. Auch unser Lebensmittellager in Meiderich ist nicht betroffen.“ Spikofski wagt auch einen Blick nach vorn: „Wir brauchen nun wieder eine Immobilie, in der wir wieder ein solches Angebot machen können.“