Protest vor dem Rathaus : Duisburger Grillo-Gesamtschule plant Menschenkette in der City

Bei einem Projekttag haben die Schüler der Grillo-Gesamtschule ihren Demonstrationszug am kommenden Dienstag vorbereitet. Foto: Kim Kanert

Duisburg Die Grillo-Gesamtschule will am kommenden Dienstag in der Duisburger Innenstadt vor dem Rathaus protestieren. Das sind die Forderungen der Marxloher Schule an die Stadt und die NRW-Bildungsministerin.