Vortrag im Landesarchiv in Duisburg Arisierung von Kunst – Götz Aly plädiert für Rückgaben

Bei kolonialer Raubkunst werde noch immer viel relativiert, dabei seien die Plünderungen damals ganz offen in Bücnern beschrieben worden und müssten nicht lange in Archiven gesucht werden. Und dass die Deutschen in der Nazizeit fleißig zugriffen, als das Eigentum vertriebener und ermordeter Juden versteigert wurde, das könne man Ihnen nicht anlasten, so Aly, denn das sei in jedem Krieg und in jeder Diktatur so – man solle aber endlich darüber sprechen, die Auktionen seien damals auch ganz offen in den Zeitungen angekündigt gewesen. Er kann sich sogar vorstellen, die nach dem Krieg von den Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten mitgenommenen Kulturgüter jetzt an Polen zu geben.