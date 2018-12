Ehrenamt im Hospiz : Im Hospiz, um zu leben

Jens Hüper serviert im Hospiz die Mahlzeiten und kommt über diese lebenspraktische Zuwendung mit den Patienten in Kontakt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Jens Hüper (76) arbeitet ehrenamtlich im Hospiz St. Raphael. Dort vermittelt er den Schwerstkranken „Normalität“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

Als Jens Hüper vor sieben Jahren zum ersten Mal im Hospiz St. Raphael in Duisburg-Huckingen war, wusste er über solche Einrichtungen nur das, was die meisten darüber zu wissen glauben: Ins Hospiz wird man gebracht, um dort zu sterben. Etwas später konnte Jens Hüper feststellen, dass das nicht stimmt.

Das Hospiz lernte Jens Hüper gewissermaßen im Auftrag seiner krebskranken Frau kennen, die damals wusste, dass ihr nur noch eine kurze Zeit blieb. Einen Tag, bevor sie ins Hospiz kommen sollte, ist sie im Krankenhaus gestorben. Kurz vor ihrem Tod gab sie Jens Hüper noch den Ratschlag, sich eine sinnvolle Aufgabe zu suchen, wenn er fortan ein Leben ohne sie führen müsse. Sie habe sogar selber das Hospiz, von dem ihr Jens Hüper noch erzählen konnte, vorgeschlagen. Und so kam es, dass sich Jens Hüper kurz nach der Beerdigung seiner Frau als ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Hospiz anbot.

Dort war man anfangs sogar noch ein wenig skeptisch, dass er so kurz nach dem Verlust der geliebten Ehefrau eine solche Aufgabe übernehmen wollte. Jens Hüper sah das anders, er fühlte sich im Gegenteil hochmotiviert „gerade jetzt“ im Hospiz zu arbeiten. Nach einem längeren Klärungsgespräch begann er mit dem mehrmonatigen Hospiz-Ehrenamtskurs. Seit sechs Jahren arbeitet er nun an jedem Samstag und Sonntag sowie an allen Feiertagen von morgens 7.30 Uhr bis gegen 14 Uhr im Hospiz. Dass sich Jens Hüper selber so festlegt, habe seine Tochter und seinen Freundeskreis anfangs erstaunt. „Für mich ist eine Selbstverpflichtung auf eine feste Struktur wichtig“, sagt er. Die hauptamtlichen Schwestern und Krankenpfleger, mit denen sich Hüper sehr gut versteht, sollen sich genauso auf ihn verlassen können wie die Kranken, die ganz unterschiedlich lange im Hospiz leben. „Leben“ ist für Jens Hüper denn auch das Stichwort für seine wichtige Erkenntnis, die alle Vorurteile über Hospize aufhebt: „Im Hospiz sind die Schwerstkranken nicht, um zu sterben, sondern um zu leben.“

Durch die nicht mehr heilbare Krankheit (nur mit einer solchen bekommt man einen Hospizplatz) sei die voraussichtliche Lebenszeit zwar nach menschlichem Ermessen absehbar, aber so lange man lebt, soll dieses Leben so schön wie möglich und so normal wie möglich geschehen. Dieses Ziel nimmt sich Jens Hüper vor.



Überfall in Duisburg : Räuber bedroht Angestellte in Spielhalle mit Schusswaffe

zurück

weiter

Doch wie ist das zu schaffen? Jens Hüper, der im Berufsleben Jurist bei der Industrie- und Handelskammer war, ist ein lebensweiser, kluger und gebildeter Mann. Vermutlich genau deswegen steht er den Schwerstkranken nicht mit existentiellen Monologen bei, sondern mit ganz konkreten, handfesten Angeboten: Er kümmert sich um das Frühstück und das Mittagessen. Hüper kocht zwar nicht die Hauptmahlzeiten, aber er bereitet aus den Angeboten des Hospiz-Caterings, das recht vielseitig sein kann, überaus liebevoll dekorierte Teller vor. Eine Krankenschwester sagt es so: „Jens lässt eine winzige Mahlzeit auf dem Teller so aussehen, dass der Kranke den Eindruck hat, er habe eine richtig schöne Portion in einem edlen Restaurant bekommen.“ Dabei erfüllt Jens Hüper gerne die Wünsche der Kranken. „Sie glauben gar nicht, wie sich Menschen freuen, wenn sie nach monatelanger Krankenhauskost danach gefragt werden, wie sie das Frühstücksei gekocht haben möchten: wahlweise weich, hart oder mittel. Im Krankenhaus ist so etwas nicht möglich, aber ich habe Zeit und mache das.“ Jens Hüper achtet sogar darauf, dass die Farben der Marmeladen aufeinander abgestimmt sind. Diese liebevolle Sorgfalt beim Servieren der Mahlzeiten sei für Schwerstkranke wichtig. „Viele haben nur wenig Appetit, sie essen gewissermaßen nur noch genussvoll mit den Augen. Und das möchte ich so lange wie möglich auf schöne Weise möglich machen“, sagt er. Wobei er die Mahlzeiten nie aufdrängt, sondern nur das Angebot macht. „Ich frage die Patienten immer, ob sie etwas essen oder trinken möchten oder ob sie heute lieber nichts haben möchten; es ist wichtig, dass Patienten ohne schlechtes Gewissen auch alles ablehnen können.“

Mit seiner lebenspraktischen Zuwendung, „also über das Normalste der Welt“, kommt Jens Hüper mit den Patienten in Kontakt. Ohne Anstrengung ergeben sich aus dieser Dienstleistung Gespräche zwischen ihm und Patienten. „Es kommt vor, dass mir einige ihr ganzes Leben erzählen“, berichtet Hüper. Mit einigen Patienten, die längere Zeit im Hospiz lebten, habe er sich sogar anfreunden können. Natürlich sei er traurig gewesen, als diese gestorben sind. Aber, so sagt Hüper, die Trauer darf nicht überhand nehmen. Eine gewisse Distanz muss bei allem Einfühlungsvermögen bewahrt bleiben.

Und worüber spricht man mit Menschen, die nicht mehr geheilt werden können und deren Krankheit als tödlich gilt? Über höchst unterschiedliche Dinge, berichtet Hüper. Die einen erzählen aus ihrem Berufsleben, andere von Reisen, wieder andere von besonderen Erlebnissen. Natürlich klagen einige auch über ihre Beschwerden. Das sei ja normal. Gleichwohl macht Jens Hüter die Erfahrung: „Bei mir im Kegelklub spricht man mehr über Krankheiten als hier im Hospiz.“