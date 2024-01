Karneval in Duisburg Warum es in Serm und Wehofen ein Glasverbot gibt

Duisburg · Kein Glas am Sermer Kirchplatz und den umliegenden Straßen am Tulpensonntag, kein Glas auf dem Marktplatz in Wehofen am Nelkensamstag: Die Stadt bleibt bei ihrer bisherigen Linie. Diese Regeln gelten.

31.01.2024 , 16:02 Uhr

Gerade die Karnevalszüge in Wehofen und Serm zeichnen sich dadurch aus, dass die feiernden Jecken am Straßenrand gerne auch mal was trinken. Die Kiste Bier ist dabei aber tabu: In unmittelbarer Zugnähe duldet die Stadt keine Glasflaschen oder Gläser. In der Vergangenheit sei es bei den Karnevalsveranstaltungen in den Ortsteilen Wehofen und Serm zu einer deutlich erhöhten Menge weggeworfener Glasflaschen gekommen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Vielzahl achtlos weggeworfener und zerbrochener Glasbehälter sei für die Besucherinnen und Besucher der Umzüge, aber auch für die Einsatzkräfte, eine „erhebliche Verletzungsgefahr“ entstanden. Keine Lust mehr auf Cowboy? Ideen für ausgefallene Karnevalskostüme Trends der Session 2024 Keine Lust mehr auf Cowboy? Ideen für ausgefallene Karnevalskostüme „Daher wird seit einigen Jahren ein räumlich und zeitlich begrenztes Glasverbot für die Karnevalszüge in Serm und Wehofen erlassen“, so die Stadt. Damit habe die Situation vor Ort deutlich entschärft werden können. Aus diesem Grund werde auch in diesem Jahr ein entsprechendes Verbot angeordnet. Die Detalis: Das Glasverbot gilt am Samstag, 10. Februar, von 8 bis 18 Uhr in Wehofen für den Marktplatz mit den angrenzenden Straßenabschnitten. In Serm gilt das Glasverbot am darauffolgenden Sonntag, 11. Februar, von 8 bis 18 Uhr für den Kirchplatz sowie für die umliegenden Straßen. So lief die erste Flüstersitzung der Prinzengarde im „Bora“ Karneval in Duisburg So lief die erste Flüstersitzung der Prinzengarde im „Bora“ An den Zugängen zu den jeweiligen Zugstrecken könnten Besucher mitgeführte Glasbehälter in bereitgestellten Müllbehältern entsorgen. Der städtische Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes werde die Einhaltung des Glasverbots kontrollieren und gegebenenfalls auch „mit den erforderlichen Zwangsmitteln“ durchsetzen. Die Stadt Duisburg bittet alle Besucher der Karnevalszüge in Wehofen und Serm das Glasverbot zu beachten. Da sich die Glasproblematik bei den anderen Duisburger Karnevalsumzügen bislang so nicht stellte, wurde dort kein Verbot ausgesprochen. Weitere Informationen rund Karneval in Duisburg und den Streckenverläufen gibt es auf der Internetseite der Stadt Duisburg unter: www.duisburg.de/duisburger-karneval Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön war der Tulpensonntagszug in Duisburg-Serm

