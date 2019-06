Internationaler Tag des Meeres : Eine Botschaft aus Müll

Die 3a der GGS Kunterbunt aus Marxloh überreicht dem Duisburger Zoo anlässlich des „Tag des Meeres“ drei Kunstwerke und macht so auf die Gefahren von Plastikmüll für Meerestiere aufmerksam.

Circa einen Monat haben die 26 Kinder der Klasse 3a der GGS Kunterbunt aus Marxloh unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Astrid Nüse-Sroka an ihren Kunstwerken gearbeitet. Anlässlich des „World Ocean Day“ am Donnerstag hatten sie nun die Möglichkeit, diese dem Zoo zu überreichen. Plastik geht uns alle etwas an. Es ist unheimlich wichtig, dass wir die jüngeren Generationen auf das Problem aufmerksam machen und so eine Änderung im Verhalten bewirken“, erzählt Nüse-Sroka. Gemeinsam mit ihren Schülern hat sie an drei großen Kunstwerken zum Thema „Müll im Meer“ gearbeitet. Am Thementag wurden diese aus Müll geschaffenen Kunstwerke im Delfinarium ausgestellt und sind dort nun dauerhaft zu sehen. Von Anfang an konnte Nüse-Sroka ihre Schüler für das Thema begeistern. Mit Eifer gaben sich die Kinder dem Thema hin. Nüse-Sroka spricht von einer zu beobachteten Entwicklung der Kinder, sei es der Konzentration oder der wachsenden Begeisterung. Die aufgeregten Grundschüler präsentieren stolz ihre Kunstwerke. Der neunjährige Luis macht noch einmal darauf aufmerksam, wie viele Meerestiere doch vor dem Aussterben bedroht seien, während der neunjährige Yunis betont „die Leute sollen sehen, dass das für die Tiere schlecht ist“. Das Problem Plastik würde ihm ernsthafte Sorgen bereiten. Nüse-Sroka spricht von gemischten Erfahrungen der Kinder bezüglich des Problems. Für einige wäre das Thema noch Neuland gewesen, andere hätten bereits von Mikroplastik gehört.