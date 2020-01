Helios St. Johannes in Duisburg : Gewalt gegen Kinder: 72 Opfer behandelt

Duisburg Das Helios Klinikum St. Johannes und der Verein Riskid haben im Rahmen des dritten Duisburger Fachtages Kinderschutz Gesetzesänderungen angemahnt. Nur so sei es möglich, Kinder effektiv vor Gewalttaten zu schützen.

Die Zahlen, die die Vertreter des Duisburger Kinderschutzvereins Riskid auf den Tisch legen, haben es in sich. Zwei bis drei Kinder sterben pro Woche in Deutschland infolge von Gewalt. Und allein in der Kinderschutzgruppe des Helios Klinikums St. Johannes in Hamborn wurden im vergangenen Jahr 72 Kinder stationär wegen des Verdachts auf Gewalttaten behandelt. Das ist nicht nur für die Kinder schrecklich, sondern auch für die behandelnden Ärzte frustrierend. Grund dafür ist die aktuelle Gesetzeslage, die es Ärzten erschwert, sich gegenseitig über Befunde auszutauschen.