Gestohlenes Tier aus Duisburger Zoohandel : „Man kann nicht einfach ins Geschäft kommen und einen Affen kaufen“

Duisburg In Duisburg hat ein gestohlener Affe für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier ist inzwischen wieder wohlbehalten in seinem Gehege. Der Betreiber des Geschäfts muss jetzt erklären, warum er überhaupt solche Tiere zum Verkauf anbietet.

Das hatten sich die vier jungen Männer wohl anders vorgestellt. Anfang der Woche haben sie in einem großen Zoohandel in Duisburg-Neumühl Weißbüschelaffe Jimmie gestohlen und versucht, ihn auf der Straße zu verkaufen – laut Polizei für 200 Euro. Im Geschäft hätte er 999 Euro gekostet.

Aus dem schnellen Geld ist aber nichts geworden: Der Affe hatte einem der Diebe schon im Geschäft den Finger blutig gebissen, der große Polizeieinsatz im Anschluss hat die Truppe wohl nervös gemacht. An einer Bushaltestelle sollen sie einem Mann den Karton mit dem Affen in die Hand gedrückt haben, als der ältere Herr gerade die Polizei anrufen wollte. Dann sind sie geflüchtet.

Das Zoogeschäft stand bereits öfter in der Kritik, weil es viele ungewöhnliche Tiere anbietet – nicht nur Kaninchen, Hamster und Fische. Stattdessen gibt es bei Norbert Zajac in Neumühl kleine Krokodile, Faultiere und eben auch Affen zu kaufen. Doch Zajac relativiert: „Es ist nicht so einfach, wie es zunächst den Eindruck macht“, sagt er. „Ja, da steht ein Preisschild dran. Aber man kann nicht einfach ins Geschäft kommen und einen Affen kaufen.“ Man müsse erst zu dem zuständigen Veterinäramt und sagen, dass man Affen halten möchte, erklärt Zajac. Dort müsse man Zertifikate erwerben. „Die schicken einen zum Beispiel zum Probearbeiten ins Affengehege in einen Zoo. Es gibt eine Fragestunde, in der man fachlich geprüft wird, ob man geeignet ist. Man muss ein Gehege anmelden.“

Die Tiere einfach frei in der Wohnung zu halten, ist Zajac zufolge auch nicht möglich. „Man sollte wissen, dass alle Affenarten ihr Revier markieren“, sagt er. „Dafür urinieren und koten sie sich in die Hände und Füße und laufen ihr Revier damit ab.“ Das hieße, man hätte als Halter überall – an den Tischen, an den Gardinen, an den Möbeln – Spuren von Urin. „Das ist nicht jedermanns Geschmack.“ Ein einzelnes Tier zu halten, wie es der ein oder andere vielleicht noch vom Leierkastenmann in der Fußgängerzone kennt, sei nicht artgerecht.