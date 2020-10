Themenschwerpunkt: Erwartungen an die Kommunalpolitik : Der Kümmerer

Bürgermeister Manfred Osenger in seinem Stadtteil Neuenkamp. Foto: apr foto/Andreas Probst

Duisburg Seit 1989 vertritt Mafred Osenger die Stadtteile Neuenkamp und Kaßlerfeld sowie die westliche Altstadt im Rat der Stadt Duisburg, 2007 wurde er zweiter Bürgermeister, 2014 dann Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Ein Gespräch mit dem Mann, der dafür verantwortlich ist, dass es in Wuhan eine Schrebergarten-Parzelle gibt.

In Neuenkamp kennt ihn fast jeder. Viele Passanten grüßen Manfred Osenger durch die Scheibe des Cafés, allen nickt er freundlich zu, manchmal spricht er sie an. Auch die Verkäuferin des nahegelegenen Metzgerwagens unterhält sich kurz mit ihm. Osenger ist beliebt, denn er kümmert sich um die Belange der Bürger. Als alle Metzgereien in Neuenkamp geschlossen wurden, setzte er sich dafür ein, dass ein Wagen eines Metzgers ein paarmal die Woche nach Neuenkamp kommt. „Im Supermarkt gibts immer nur große Portionen in viel Plastik verpackt, gerade ältere Leute brauchen soviel oft nicht“, sagt er.

Überhaupt sieht er das als seine Hauptaufgabe, als Ratsmitglied, aber auch als Bürgermeister: Die Lücke zu schließen zwischen Politik und Bürger. Deshalb mag er auch die repräsentativen Aufgaben, die er als Bürgermeister wahrnimmt. Besonders gerne mochte er immer die Besuche zum 100. Geburtstag, die wegen Corona gerade nicht stattfinden können. Einmal habe eine Seniorin eindringlich um einen Abzug des Fotos mit ihm gebeten, „als ich im nächsten Jahr wieder zum Gratulieren kam, stand das Foto gerahmt neben ihrem Bett“, erzählt Osenger lächelnd. Darin, dass viele Bürger auch den Bezug verloren haben zur Kommunalpolitik, sieht er auch unter anderem einen Grund für die Stimmenanteile der AfD. „Man muss sich eben kümmern“, sagt er und meint damit, dass Kommunalpolitiker wieder mehr raus müssen, sich die Probleme der Menschen vor Ort zu Herzen nehmen sollen.

Lesen Sie auch Warum der Rat nicht mehr im Rathaus tagt : Auf der Suche nach dem neuen Ratssaal

Info Oberbürgermeister und Bürgermeister Repräsentant Der Oberbürgermeister ist Chef der Verwaltung und gleichzeitig politischer Repräsentant der Stadt. Er wird von den Bürgern unmittelbar gewählt. Die Bürgermeister unterstützen und vertreten ihn. Fraktionen In Duisburg gibt es drei Bürgermeister, die aus den stärksten Fraktionen kommen. In der aktuellen Ratsperiode sind das SPD, CDU und Die Grünen.

So hat Osenger es zum Beispiel möglich gemacht, dass Schüler der Grundschule an der Lilienthalstraße bei der Planung des Spielplatzes am Rheinberger Ring in Neuenkamp eingebunden waren, der 2011 eröffnet wurde. Zwei der Schüler durften dann sogar mit ihm gemeinsam das Band durchschneiden und so den neuen Spielplatz freigeben. Wer könnte wohl besser entscheiden, was ein guter Spielplatz braucht, als Grundschüler?

Das sind typische Aufgaben eines Bürgermeisters: Eröffnungen, Besuche bei Bürgern, repräsentative Termine. Denn ein Oberbürgermeister, seit 2012 hat Sören Link dieses Amt inne, der gleichzeitig auch der Chef der Stadtverwaltung ist und sich um den Haushalt der Stadt kümmern muss, schafft nicht alle diese Termine alleine. Neben Manfred Osenger (SPD) gibt es in Duisburg noch zwei weitere Bürgermeister: Volker Mosblech (CDU) und Erkan Kocalar (Die Linke). Am Montag, 2. November, findet die konstituierende Sitzung des Rates statt, dieser wählt dann auch wieder die Bürgermeister. Osenger tritt erneut an, seine Fraktion steht hinter ihm, genauso wie die Bürger seines Wahlkreises. Siebenmal in Folge hat er nun schon das Direktmandat für sich gewinnen können. Für die kommende Ratsperiode wünscht er sich vor allem, dass auch die Ratsmitglieder der Grünen in Verantwortung kommen. Es sei schon viel passiert im Bereich Nachhaltigkeit in Duisburg, er sei gespannt, was da noch komme.

Doch Osenger vertritt den Oberbürgermeister nicht nur im Lokalen, auch im Ausland war er oft Repräsentant der Stadt Duisburg. Kurz nach seinem Antritt als Bürgermeister 2007 fuhr in die Partnerstadt Calais, sollte dort eine Rede über Duisburg halten. Er erzählt den Menschen in Calais, dass er sich sehr freue, dass sein erster Besuch ihn nach Frankreich führt. Ganz ähnlich wie ein neuer Kanzler, dessen erster Staatsbesuch oft in Frankreich ist. Damit, und dank seines Mitbringsels (ein Fässchen Pils), machte er sich schnell beliebt in der Partnerstadt.

Gerade diese Kooperationen sind ihm wichtig, der Austausch mit anderen. Er sorgt sich um die Menschen aus der türkischen Partnerstadt Gaziantep, weil die Stadt so nah an der syrischen Grenze liegt und schwer vom Krieg dort betroffen ist. Er erzählt belustigt von der pompösen Inthronisierung des Bürgermeisters im englischen Portsmouth, zu der er eingeladen wurde. Und er berichtet von seiner Reise in die chinesische Partnerstadt Wuhan, bei der über 40 Bürgermeister aus aller Welt zusammen kamen. Der dortige Bürgermeister plante eine Gartenschau, bei der jeder Gast-Bürgermeister die Chance bekam, einen Teil seiner Heimat einzubringen. Für Duisburg entstand deshalb eine Schrebergarten-Parzelle in Wuhan.

Doch auch mit deutschen Politikern kann Osenger gut. Als Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments, zum Festakt zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit in Duisburg zu Gast war, war er nicht nur zur Stelle, als sie ihre vorbereitete Rede ausdrucken musste, sondern auch als sie sich statt eines Restaurantbesuchs lieber eine Portion Currywurst mit Pommes zum Mittagsessen wünschte.

Doch neben allen Reisen und Treffen mit Politikern bleiben sein Hauptinteresse die Belange der Bürger. In Zukunft will er sich so unter anderem dafür einsetzen, dass die Buslinie 933 wieder ihren alten Weg über die Friedrich-Wilhelm-Straße nimmt, statt am Stadttheater vorbei. Viele ältere Bürger aus Neuenkamp hätten ihm berichtet, dass die Haltestelle für sie weitere Wege zum Beispiel zum Arzt bedeutet. Osenger hört zu. Und kümmert sich dann.

Das ist nicht nur seine Aufgabe als Bürgermeister, sondern das zeigt sich auch in seinem ehrenamtlichen Engagement in mehr als zwölf Vereinen und Verbänden, von Pro Duisburg, bis hin zur Offensive für ein sauberes Duisburg und der Arbeiterwohlfahrt. Das gab ihm auch seine verstorbene Frau mit, er solle nicht aufhören, den Menschen zu helfen. Seiner Frau ist Osenger auch besonders dankbar: „So ein Amt kann man nicht erfüllen, wenn man nicht den Rückhalt des Partners hat“, sagt er.