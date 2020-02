Kostenpflichtiger Inhalt: Schulen fordern Umdenken der Landesregierung : „Ungleiches muss ungleich behandelt werden“

Schüler der Grillo-Gesamtschule haben am Dienstagvormittag in der Duisburger Innenstadt für mehr Bildungsgerechtigkeit demonstriert. Foto: Harpers/Tim Harpers

Duisburg Die Initiative „Schule³“ fordert Richtungswechsel in der NRW-Bildungspolitik. Sie will, dass Schulen in schwierigen sozialen Umfeldern besonders berücksichtigt werden. Am Dienstag gingen Schüler aus Duisburg Marxloh für dieses Ziel auf die Straße.