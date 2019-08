51 Tage geplant : Gericht veröffentlicht Loveparade-Prozess-Termine für 2020

Duisburg Das Landgericht Duisburg nimmt im Loveparade-Prozess das voraussichtliche Ende des Prozesses im kommenden Jahr in den Blick. Am Freitag veröffentlichte es die geplanten Verhandlungstage für 2020, insgesamt sind es 51.

Dabei liegen die letzten vier Termine im August, also nach dem Datum der so genannten absoluten Verjährung am 27. Juli 2020.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden. Der Strafprozess gegen drei Mitarbeiter des Veranstalters unter anderem wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung dauert an.